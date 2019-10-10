Son Dakika Haberleri: Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada
Son Dakika Güncel Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada

Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada

2 saat önce

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada, System.String[]

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anı kameralara yansıdı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye götürüldü

KAVGA KAMERADAÖte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden grubun bir süre sonra silahlarını çektiği görülüyor. Silahlar patlarken çevredekiler büyük panik yaşıyor. Bir süre sonra gelen polis, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor,


Anadolu Adalet Sarayı, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü
İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı Komandoların karadan giriş yaptığı Resulayn'dan çatışma sesleri yükseliyor Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:57:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]