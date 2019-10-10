Son Dakika Haberleri: Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada (temiz görüntü)
Son Dakika Güncel Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada (temiz görüntü)

Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada (temiz görüntü)

1 saat önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kartal'daki adliye önündeki çatışma kamerada (temiz görüntü), System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anı kameralara yansıdı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye götürüldü

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden grubun bir süre sonra silahlarını çektiği görülüyor. Silahlar patlarken çevredekiler büyük panik yaşıyor. Bir süre sonra gelen polis, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor,


- İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
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