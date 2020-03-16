Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında... - Son Dakika

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Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında...
6 saat önce
Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Adliye binasında dezenfekte çalışmaları ise sürerken duruşma salonların girişine "Korona virüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı. - İSTANBUL
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