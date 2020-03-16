Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında... - Son Dakika

Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında...

6 saat önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Adliye binasında dezenfekte çalışmaları ise sürerken, duruşma salonların girişine "Coronavirüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında...

Koronavirüs, Kartal, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
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