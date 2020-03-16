Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında... - Son Dakika

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Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında...
6 saat önce
Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ında Koronavirüs'ten korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Adliye binasında dezenfekte çalışmaları ise sürerken, duruşma salonların girişine "Coronavirüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı.
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