Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1'inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1'inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında...

43 dakika önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1'inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1'inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında..., System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1'inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken, kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benzin istasyonunda silahlı kavgada 5 kişi birbirine girdi
Kartal Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu İki kamyon kafa kafaya çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Gelinine cinsel istismarda bulunan kayınpeder: Asıl o beni taciz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:19:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1'inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]