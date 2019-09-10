Son Dakika Haberleri: Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (1)
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Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (1)

1 saat önce

KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu.

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (1), System.String[]
KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralının görüntüsü
-Olay yerinden detaylar


Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
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