Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (1)
1 saat önce
KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı
önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis
olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralının görüntüsü
-Olay yerinden detaylar
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