Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (1)

KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor.

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