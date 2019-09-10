Son Dakika Haberleri: Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (2)
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Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (2)

1 saat önce

KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu.

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (2), System.String[]

KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor.

Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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