Son Dakika Haberleri: Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (2)
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Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (2)

36 dakika önce

Kartal Anadolu Adalet Saralı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre; Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde motosikletle gelen 2 saldırganın ateş ettiği bir kişi yaralandı.

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (2), System.String[]

Kartal Anadolu Adalet Saralı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre; Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde motosikletle gelen 2 saldırganın ateş ettiği bir kişi yaralandı. Saldırganlar kaçmaya çalışırken adliye önündeki polisler karşılık verdi. Bu sırada motosikletin arkasında bulunan kişi  de yaralandı. Motosiklet sürücüsü de yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Olay yerindeki yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak adliyedeki polis noktasına götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Yaralı saldırganın görüntüsü
-Olay yerinden detaylar


- İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
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Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (1)
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