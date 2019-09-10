Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı
1 saat önce
KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor.
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