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Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı

1 saat önce

KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu.

KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor.

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı

Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
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