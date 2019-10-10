Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 3 yaralı (1)
1 saat önce
KARTAL'daki Anadolu adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:31 Kaynak: DHA
KARTAL'daki Anadolu adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
- İstanbul
Sınırda yoğun çatışma sesleri! Zormağar'da PKK/ YPG hedefleri yoğun ateş altında Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez Bakan Selçuk: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik