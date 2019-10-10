Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga 3 yaralı
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KARTAL'DAKİ ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI (2) (Yaralının görüntüsü)
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
KARTAL'DAKİ ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI (2) (Yaralının görüntüsü)
Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez Bakan Selçuk: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik Son Dakika: HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı