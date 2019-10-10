Son Dakika Haberleri: Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga 3 yaralı
Son Dakika Güncel Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga 3 yaralı

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga 3 yaralı

1 saat önce

KARTAL'DAKİ ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI (2) (Yaralının görüntüsü)

KARTAL'DAKİ ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI (2) (Yaralının görüntüsü)

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga 3 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
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Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı
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