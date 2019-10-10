Son Dakika Haberleri: Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (2)

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (2)

1 saat önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı.

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (2), System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Adliye'nin çevresinde bulunan polislar olaya müdahale ederken, 5 kişi gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ambulanslar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:42 Kaynak: DHA
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