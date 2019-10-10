Son Dakika Haberleri: Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 3 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 3 yaralı (1)

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 3 yaralı (1)

1 saat önce

KARTAL'daki Anadolu adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı.

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 3 yaralı (1), System.String[]

KARTAL'daki Anadolu adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

- İstanbul

kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırda yoğun çatışma sesleri! Zormağar'da PKK/ YPG hedefleri yoğun ateş altında
Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki! Bakan Selçuk: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:07:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 3 yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]