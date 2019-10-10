Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (2)
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KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:47 Kaynak: DHA
KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Adliye'nin çevresinde bulunan polislar olaya müdahale ederken, 5 kişi gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.
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