Son Dakika Haberleri: Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (3)
Son Dakika Güncel Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (3)

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (3)

59 dakika önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (3), System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ambulanslar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:01 Kaynak: DHA
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