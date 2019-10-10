Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma: 2'si ağır 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma: 2'si ağır 4 yaralı

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma: 2'si ağır 4 yaralı

59 dakika önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önündeki bir caddede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma: 2'si ağır 4 yaralı, System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önündeki bir caddede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Silahların art arda ateşlendiği çatışma anları kameralara anbean yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı.


Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarına davrandı. Silahların art arda ateşlendiği çatışmada 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. O sırada büyük panik yaşayan vatandaşların bir kısmı otomobillerin arkasına saklanırken bir kısmı da kaçmaya çalıştı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Olaya tanık olan bir simitçinin, "Silah seslerini duydum, mermilerin üzerimden yağdığını gördüm. Mermiler üzerimden gitti. Şu anda kendimde değilim" demesi ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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