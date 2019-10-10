Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı.
2 saat önce
Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:14 Kaynak: İHA
Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı. Olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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