Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı.
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı.

2 saat önce

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı., System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı. Olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Anadolu Adliyesi, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:14 Kaynak: İHA
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