Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Araç Lastiği Satıcılarına Hırsız Şoku

Kartal'daki Araç Lastiği Satıcılarına Hırsız Şoku

30 dakika önce

Kartal'daki bir lastik dükkanından yapılan hırsızlık anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal'daki Araç Lastiği Satıcılarına Hırsız Şoku, System.String[]
Kartal'daki bir lastik dükkanından yapılan hırsızlık anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Yaklaşık 15 bin liralık lastik çalan zanlılar kayıplara karışırken, 2 ayda 3 kez soyulan dükkanın sahibi, son dönemde lastikçilerde meydana gelen soygunlar nedeniyle mağdur durumda olduklarını ifade etti.

Soğanlık Mahallesi'ndeki Sakızağacı Caddesi'nde bulunan bir lastikçi dükkanı, bu sabah saat 08.30 sıralarında soyuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz renkli panelvan araçla önce lastikçi dükkanına yanaşıyor. İlk denemelerde kapıyı açmayı başaramayan hırsızlar, daha sonra camı kırıp içeriye girerek istediklerini alıyor.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan iş yeri sahibi Ahmet Keskin, "İlk yaşanan soygun sabah 06.45 sıralarında meydana geldi. Kilitleri kırıp stantlarda ve yakında duran lastikleri almışlar. Alarm çalmaya başlayınca üst komşu uyanmış ve kaçmışlar. 10-15 tane lastiğimizi aldılar. İkinci olayda ise saat 09.00 civarında yan camı kırıyorlar. Oradan 5 - 6 adet lastik alıyorlar. Ses olunca esnafların araçlarına vurarak kaçıyorlar. 2 ay arayla meydana geldi bu olaylar. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu konuda mağduruz. Toplamda 15 bin lira civarında maddi zararımız var. İlk teşebbüslerinde kilitleri kırıp açamayınca kaçmışlar ama 2 gün sonra tekrar deneyip bu sefer alıp kaçmışlar. Bu civarda hemen hemen her lastikçiye girdiler. Farklı araçlar kullanıyorlar" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:07 Kaynak: İHA

Sabah, Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güvenli Buldukları Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı Altın ve Paralarla Sır Oldu Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı

Yönetmen Derviş Zaim'in Annesi Vefat Etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 09:37:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Araç Lastiği Satıcılarına Hırsız Şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]