Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Bina Çökmesi

Kartal'daki Bina Çökmesi

49 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile Teknik Direktör Ünal Karaman, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesi sonucu yaralanan vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Kartal'daki Bina Çökmesi, System.String[]
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile Teknik Direktör Ünal Karaman, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesi sonucu yaralanan vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Haluk Şahin ve Ünal Karaman'ın, bina enkazından kurtulan yaralıları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Şahin ve Karaman'ın, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan bilgi aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Başhekim Recep Demirhan'dan bilgi alan Şahin ve Karaman daha sonra göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki taraftarımız Mahmut Tayyip Alemdar başta olmak üzere yoğun bakımdaki yaralıları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Futbol Şube Sorumlumuz Haluk Şahin ve Teknik Direktörümüz Ünal Karaman hastanenin ardından göçüğün meydana geldiği mahallede kurulan taziye çadırına giderek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Ünal Karaman, Haluk Şahin, Karaman, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış

Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 14:03:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Bina Çökmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]