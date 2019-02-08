Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Bina Çökmesi - Bakanlar Soylu ve Kurum Enkaz Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Kartal'daki Bina Çökmesi - Bakanlar Soylu ve Kurum Enkaz Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Kartal'daki Bina Çökmesi - Bakanlar Soylu ve Kurum Enkaz Bölgesinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Murat Kurum, Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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