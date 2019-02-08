Kartal'daki Bina Çökmesi - Bakanlar Soylu ve Kurum Enkaz Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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