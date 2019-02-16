Son Dakika Haberleri: Kartal'daki binanın çökme nedeni beton kalitesi

Kartal'daki binanın çökme nedeni beton kalitesi

1 saat önce

Kartal'da çöken binayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda çökme nedeni olarak beton kalitesi gösterildi.

Kartal'daki binanın çökme nedeni beton kalitesi, System.String[]
Kartal'da çöken binayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda çökme nedeni olarak beton kalitesi gösterildi. Betonun, yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı belirtilen raporda, korozyon nedeniyle 12'lik inşaat demirlerinin 9,5'e kadar düştüğünün görüldüğü kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:10 

Kartal, Ekonomi
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