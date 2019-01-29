Kartal'daki Cinayet Davası

Kartal'da 17 yaşındaki Aleyna Can'ın silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2'si tutuklu 3 şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Kartal'da 17 yaşındaki Aleyna Can'ın silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2'si tutuklu 3 şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici katıldı. Taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada, Aleyna Can'ın ailesi de hazır bulundu.



Mahkeme başkanı Dursun Kaya, olay yerinde yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerden istenen raporun mahkemeye sunulduğunu tutanağa yazdırdı.



Raporda, keşif sırasında olayda kullanıldığı belirtilen tabanca üzerinde inceleme yapıldığı, şarjöre bir adet fişek basılı halde tabancaya takıldığı, sürgüsünün geri çekilerek horozunun kurulduğu, silah bu şekilde kurulu vaziyetteyken horoz tetik tertibatına dokunulmadan el ile darbelere maruz bırakıldığı, ancak horozun düşmediğinin görüldüğü belirtildi.



Horozun tetiğe basılmak suretiyle düşürülmesinin sağlandığı ifade edilen raporda, silahın tetik tertibatının çalıştığının gözlemlendiği kaydedildi.



Duruşmada söz verilen sanık Mesut Vural, olayın kaza olduğunu savunarak, "Maktul kendisi beni oraya çağırıp davet etmiştir. 15 aydır tutukluyum, mağdurum." dedi.



Sanık Bayram Ekici de, "Suçsuzum, kız arkadaşımı kaybettim. Acımı burada yaşıyorum. Takdir mahkemenindir." diye konuştu.



Sanık Ekici'nin avukatı Ali Kemal Denizli de, "Sanık Bayram Ekici ile ölen Aleyna Can arasında bir sorun yoktur. Müvekkilim yaklaşık 1 yıldır tutukludur. Deliller toplanmış, kaçma şüphesi yoktur. Suçun taksirle ölüme neden olma şeklinde değerlendirilme ihtimali mevcuttur. Mesut Vural baştan beri silahın kendi elinde patladığını söylemektedir. Müvekkilimin tahliyesini talep ederiz." şeklinde konuştu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bayram Ekici, Mesut Vural ve tutuksuz sanık Ercan Ekici'nin en yakın sağlık kuruluşuna sevkinin yapılarak kan örneklerinin alınmasına karar verdi.



Sanıklardan alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilerek, ölen Aleyna Can'dan daha önceden alınan örneklerle karşılaştırılmasının yapılarak, sanıklara ait doku örneklerine rastlanıp rastlanmadığı hususunda rapor istenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.



"Silahın bozuk olmadığı ortaya konuldu"



Davanın ardından Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın, ellerinde taşıdıkları Aleyna Can'ın fotoğrafları ile birlikte adliye önünde toplandı. Burada gazetecilere açıklama yapan Aleyna Can'ın ailesinin avukatı Kübra Süleyman, bu gün dördüncü celsesi görülen davada, bilirkişi raporuna ilişkin yazılı beyanlarını sunduklarını belirtti.



Bilirkişi raporunda sanıkların çelişkili beyanlarda bulunduklarını ileri süren Süleyman, "Ayrıca, silahın bozuk olduğuna ilişkin beyanları vardı ancak bilirkişi raporunda silahın bozuk olmadığı, tüm teçhizatlarının çalıştığı ortaya konuldu. Yani, bu iddiaları da çürütülmüş oldu."



Ailenin diğer avukatı Feyza Altun da, "Bu dosyaların çok belirgin bir tarafı var ki, kadınların bireysel silahlanma sonucunda elde edilen silahlarla öldürülmesi ve dosyaların çoğunda sanıkların silahın kazayla patladığını iddia etmesi. Mevcut dosyamızda da aynı savunmalar bu yöndedir." ifadelerini kullandı.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki Aleyna Can'ın 30 Kasım 2017'de Kartal'da bulunan bir binadaki odada silahla vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.



Aleyna Can'ın erkek arkadaşı olan şüpheli Bayram Ekici'nin olaydan önce Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi'nde bir oda kiralayarak kalmaya başladığı aktarılan iddianamede, buraya daha sonra Aleyna Can'ın gelerek birlikte kalmaya başladıkları, olay günü de yanlarına diğer şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici'nin geldikleri belirtiliyor.



İddianamede, olay günü Mesut Varol ve Ercan Ekici'nin dışarıda gezdikten sonra akşam saatlerinde tekrar odaya geldikleri, odada bulunan Bayram Ekici ile Aleyna Can'ın yanına oturdukları, bu sırada çekmecede bulunan silahı ellerine aldıkları, tetik düşürmek suretiyle ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri savunuluyor.



İddianamede, 3 şüphelinin Aleyna Can'ı öldürmeleri hususunda birbirlerini suçlayıcı savunmalar yaptıkları belirtilerek, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu

Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek

HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu