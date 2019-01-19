Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Cinayet Güvenlik Kamerasında

Kartal'daki Cinayet Güvenlik Kamerasında

10 dakika önce

İstanbul Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldığı iddiasıyla Cemil Özel'in silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kartal'daki Cinayet Güvenlik Kamerasında, System.String[]
İstanbul Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldığı iddiasıyla Cemil Özel'in silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan inen şüphelinin koşarak cipin yanına gittiği görülüyor.

Kartal'da 17 Ocak tarihinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldıkları iddiasıyla korumayla arasında yaşanan kovalamaca sırasında Cemil Özel başından vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Cemal G. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Cemil Özel'in öldürülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde iki ayrı sokaktan çıkan aracın kavşakta bir araya geldiği ve durduğu görülüyor. Cipin ön tarafta durması üzerine şüphelinin arkadaki siyah araçtan indiği ve koşarak cipin şoför koltuğu tarafına gittiği görülürken, bir süre sonra şüphelilerin telefonla konuştuğu yer alıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

İstanbul, Bedrettin Dalan, Kartal, 3. Sayfa
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