Kartal'daki Cinayet Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
Kartal'daki cinayet güvenlik kamerasındaİSTANBUL - Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldığı iddiasıyla Cemil Özel'in silahla başından vurularak öldürülmesi ilişkin olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Kartal
'daki cinayet güvenlik kamerasında
İSTANBUL - Kartal'da Bedrettin Dalan
'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldığı iddiasıyla Cemil Özel'in silahla başından vurularak öldürülmesi ilişkin olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan inen şüphelinin koşarak cipin yanına gittiği görülüyor.
Kartal'da 17 Ocak 2019 tarihinde saat 08.00 sıralarında Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldıkları iddiasıyla korumayla arasında yaşanan kovalamaca sırasında Cemil Özel başından vurularak öldürülmüştü. Gözaltına alınan şüpheli Cemal G., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Cemil Özel'in öldürülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde iki ayrı sokaktan çıkan aracın kavşakta bir araya geldiği ve durduğu görülüyor. Cipin ön tarafta durması üzerine şüphelinin arkadaki siyah araçtan indiği ve koşarak cipin şoför koltuğu tarafına gittiği görülürken,bir süre sonra şüphelilerin telefonla konuştuğu yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:35 Kaynak: İHA
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