Son Dakika Haberleri: Kartal'daki çöken bina davasında tahliye
Son Dakika Güncel Haber

Kartal'daki çöken bina davasında tahliye

29 dakika önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Uğur...

Kartal'daki çöken bina davasında tahliye, System.String[]

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ve tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada 8 mağdur da hazır bulundu.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Yeşilyurt, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürten anneye müebbet
Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme! Ailesi şikayetçi olmadı Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun? Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:38:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'daki çöken bina davasında tahliye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]