Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Çöken Binada Bir Aile Dağıldı

Kartal'daki Çöken Binada Bir Aile Dağıldı

1 saat önce

Kartal'daki çöken binada bir aile dağıldı Alemdar ailesinin mutluluğu fotoğrafta kaldı Fotoğraflardaki aile üyelerinin bir çoğu hayatını kaybettiİSTANBUL - Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

Kartal'daki çöken binada bir aile dağıldı
Alemdar ailesinin mutluluğu fotoğrafta kaldı
Fotoğraflardaki aile üyelerinin bir çoğu hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.
Kartal'da çöken bina Alemdar ailesini yıktı. Binada bulunan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Fotoğraflarda Erdoğan Alemdar, kızları Ecrin ve Eslem ile birlikte görülürken, diğer aile üyeleri de fotoğraf karelerine yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:35 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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