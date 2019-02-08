Kartal'daki Çöken Binada Bir Aile Dağıldı
1 saat önce
Kartal'daki çöken binada bir aile dağıldı Alemdar ailesinin mutluluğu fotoğrafta kaldı Fotoğraflardaki aile üyelerinin bir çoğu hayatını kaybettiİSTANBUL - Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.
Kartal
'daki çöken binada bir aile dağıldı
Alemdar ailesinin mutluluğu fotoğrafta kaldı
Fotoğraflardaki aile üyelerinin bir çoğu hayatını kaybetti
İSTANBUL - Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.
Kartal'da çöken bina Alemdar ailesini yıktı. Binada bulunan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Fotoğraflarda Erdoğan Alemdar, kızları Ecrin ve Eslem ile birlikte görülürken, diğer aile üyeleri de fotoğraf karelerine yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:35 Kaynak: İHA
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