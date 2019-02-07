Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Çöken Binadaki Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediliyor (2)

Kartal'daki Çöken Binadaki Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediliyor (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHAKartal'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kartal'daki Çöken Binadaki Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediliyor (2), System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Kartal'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Yandaki binanın çökme riskinin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildiği sırada kızının çöken binada olduğunu belirten bir anne olay yerine geldi. Burada ekiplerin çalışmaları izlediği sırada göz yaşlarına hakim olmadi. Öte yandan bina çökmeden önce birinci katta daireye cam takmak için gelen Volkan Balta (44) binada ayrılacağı esnada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan talihsiz Baltan'nın ailesi olay yerine gelerek burada bekleyişi sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, 3. Sayfa
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