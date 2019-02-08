Kartal'daki Çöken Binanın Enkaz İçinden Görüntüler Ortaya Çıktı
17 dakika önce
Kartal'daki çöken binanın enkaz içinden görüntüler ortaya çıktı İşte enkaz içinden görüntülerİSTANBUL - Kartal'da enkazda aramalar sürerken, enkaz içinden görüntüler ortaya çıktı.
Kartal
'daki çöken binanın enkaz içinden görüntüler ortaya çıktı
İşte enkaz içinden görüntüler
İSTANBUL - Kartal'da enkazda aramalar sürerken, enkaz içinden görüntüler ortaya çıktı.
Kartal'da enkazda aramalar devam ederken, enkazın içinden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde enkaz ve çalışmalar görülürken, binanın hali gözler önüne serildi. Aramalara AFAD
ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve motosikletli arama kurtarma destek ekipleri de katılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:47 Kaynak: İHA
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