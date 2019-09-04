Son Dakika Haberleri: Kartal'daki çöken binaya ilişkin belediye görevlilerine soruşturma
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Kartal'daki çöken binaya ilişkin belediye görevlilerine soruşturma

1 saat önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kartal Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Kartal'daki çöken binaya ilişkin belediye görevlilerine soruşturma, System.String[]

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle Kartal Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Kartal Belediyesi, Yeşilyurt, Kartal, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:19 
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