Kartal'daki Çökme) Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediliyor
27 dakika önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAKartal'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul
DHA Kartal
'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Yandaki binanın çökme riskinin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalara yeniden başlandı.
Görüntü dökümü:
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-Çalışmalara devem edilmesi
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:21 Kaynak: DHA
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