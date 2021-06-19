Üye Girişi
Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler - Son Dakika

Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler

19.06.2021 16:15

Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan, merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3.9'luk depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Ercan, "Deprem büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Kartal'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar endişe içinde sokaklara dökülürken Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"ARDINDAN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

İstanbul Kartal'daki depremin büyük deprem beklenen ana kırık üzerinde gerçekleşmediğini ifade eden Ercan, "Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız" ifadelerini kullandı.

İşte Ercan'ın o paylaşımı;

Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler

İSMAİL ÇATAKLI'DAN DEPREM MESAJI

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler

Övgün Ahmet Ercan, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Sonuçları haberimizden anbean takip edebilirsiniz 16:03 G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Sonuçları haberimizden anbean takip edebilirsiniz Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı 15:46 Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı 15:29 A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı
İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı 15:22 İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok 15:04 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok Karayılan'ın etrafındakilere 14:45 Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu
İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok 14:04 İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı 14:00 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:16 İslam Memiş elinde altını olanlara çağrı yaptı: Satış için acele etmeyin
16:15 Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
15:45 Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
15:27 Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı
15:11 Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
15:03 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok
14:59 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim
14:45 Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu
14:28 Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
İslam Memiş elinde altını olanlara çağrı yaptı: Satış için acele etmeyin İslam Memiş elinde altını olanlara çağrı yaptı: Satış için acele etmeyin         
16:16
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı         
15:53
Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler         
15:46
Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı         
15:27
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal         
15:11
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim         
15:00
Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı         
14:37
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı         
10:53
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 16:23:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement