Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Enkaz Alanı Havadan Görüntülendi

Kartal'daki Enkaz Alanı Havadan Görüntülendi

43 dakika önce

Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kartal'daki Enkaz Alanı Havadan Görüntülendi, System.String[]
Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz alanı ve alanda devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı, 14 daireli bina çöktü. Çökmenin ardından hemen olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alanda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı. Enkaz alanında yardım bekleyenlerin seslerini duyurabilmesi için bina çevresinde toplanan kalabalık, sessiz olmaları konusunda uyarılıyor. Öte yandan, binanın enkazı havadan görüntülendi. Görüntülerde alandaki enkaz gözler önüne serilirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:59 Kaynak: İHA

Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor AK Parti'den Macron'un Sözde 'Ermeni Soykırımı' ile İlgili Kararına Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:42:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Enkaz Alanı Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]