Kartal'daki Enkaz Alanı Havadan Görüntülendi
43 dakika önce
Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kartal
'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz alanı ve alanda devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.
Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı, 14 daireli bina çöktü. Çökmenin ardından hemen olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Alanda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı. Enkaz alanında yardım bekleyenlerin seslerini duyurabilmesi için bina çevresinde toplanan kalabalık, sessiz olmaları konusunda uyarılıyor. Öte yandan, binanın enkazı havadan görüntülendi. Görüntülerde alandaki enkaz gözler önüne serilirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:59 Kaynak: İHA
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