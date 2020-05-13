KARTAL'DAKİ ET HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

Kartal'da bulunan bir kasap dükkanına giren 4 hırsız, 80 bin lira değerinde et çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde Kartal'da bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Hırsızlar önce minibüsle kasap dükkanın kapısının önüne yanaştı. Daha sonra kapıyı açan 4 hırsız, içerideki soğuk hava deposu ve buzluklarda bulunan büyük ve küçükbaş hayvan etlerini elden ele taşıyarak minibüse yükledi. 80 bin lira değerinde et çalan hırsızlar daha sonra araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların minibüsleriyle kasap dükkanının kapısına yanaştığı, kapıyı açan hırsızların soğuk hava depolarındaki etleri minibüse yüklediği ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.