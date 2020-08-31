Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yeni adli yıla hazır - Son Dakika

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yeni adli yıla hazır

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Kimi zaman duruşmaların yoğun olduğu günlerde 40 bine yakın vatandaşın girdiği adliyemizde, aldığımız tedbirlerle bu rakamı aşağı yukarı 18-19 binlere kadar düşürdük." dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Kimi zaman duruşmaların yoğun olduğu günlerde 40 bine yakın vatandaşın girdiği adliyemizde, aldığımız tedbirlerle bu rakamı aşağı yukarı 18-19 binlere kadar düşürdük." dedi.

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde koronavirüs tedbirleri ve yeni adli yıl hazırlıklarıyla ilgili basın açıklaması yapan Akçadırcı, marttan itibaren devam eden esnek çalışma yönteminden haziranda itibarıyla normale geçildiğini anımsatarak, cumhuriyet başsavcılığının aldığı tedbirler ve Adalet Komisyonu'nun uyguladığı kararlar uyarınca bugüne kayda değer bir sıkıntı yaşanmadan ulaşıldığını kaydetti.

2020-2021 adli yılına yarın başlanacağını belirten Akçadırcı, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın başlayacak adli yılla alakalı törensel bir açılış yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen ve bir sonraki adli yılda daha görkemli, daha coşkulu açılışını yapmayı umduklarını dile getiren Akçadırcı, İstanbul Anadolu Adliyesi'nin Anadolu Yakası'ndaki en büyük adliye ve tek ağır ceza merkezi olduğunu söyledi.

Akçadırcı, şöyle devam etti:

"Büyüklük itibarıyla ölçüt olarak dünyadaki en büyük adalet sarayı. İnsan sirkülasyonunun son derece fazla olduğu adliyemizde, öncelikle Kovid-19 tedbirleri kapsamında girişleri sınırlandırdık ve adli hizmet alması gereken kişiler haricinde adli girişlere engel olmaya başladık. Adliyede işi olan vatandaşlarımız belgelerini sunmaları ve sosyal mesafelerine dikkat etmeleri halinde, ateşleri ölçülerek ve maske zorunluluğu getirilerek adliyemize alınmaktadır. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen maskeleri kapılarımızda oluşturulan satış noktalarından temin etmelerini tavsiye ediyoruz."

40 bin kişiden 18 binlere

Adliyede, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirlere uygun adli hizmet vermenin kendileri için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Akçadırcı, "Kimi zaman duruşmaların yoğun olduğu günlerde 40 bine yakın vatandaşın girdiği adliyemizde aldığımız tedbirlerle, bu rakamı aşağı yukarı 18-19 binlere kadar düşürdük." diye konuştu.

Adliyenin yoğunluk yaşanan noktalarında sosyal mesafe işaretleri olduğunu, önlemlerin bu adlı yılda da devam edeceğini aktaran Akçadırcı, adliye girişlerinin 8 kapıdan sağlandığı, vatandaşların yoğun noktalarda alternatif kapılara yönlendirildiğini, asansörlerde görseller bulunduğunu ve adliyenin birçok yerinde dezenfektan olduğunu anlattı.

İcra dairelerinin ve duruşma salonlarının olduğu yerlerde yoğunluğun azaltılması için adliye personelinin doğru bir iletişimle vatandaşları yönlendirdiğini, icra dairelerinde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde çalışıldığını ve bankolarda da 4 kişinin aynı anda hizmet verecek şekilde hizmet verildiğini kaydeden Akçadırcı, duruşmaların başlaması sebebiyle ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların SEGBİS'i (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) çok daha faal bir şekilde kullanmalarının sağlanacağını da vurguladı.

Yeni adli yılda reform düzeyinde değişiklikler

İhsan Kamil Akçadırcı, yeni adli yılda özellikle iki değişikliğin reform niteliğinde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde cumhuriyet savcılarının 9 yıl aradan sonra duruşmalara çıkacak olması, çok önemli ve reform niteliğindeki bir yeni uygulama olacaktır. 101 cumhuriyet savcımız İstanbul Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza, fikri sınai ceza ve çocuk mahkemelerinde duruşmalarda iddia makamındaki kürsüde yerlerini alacaktır. Cumhuriyet başsavcımız tarafından bu konuda hangi savcımızın hangi mahkemelerde görev alacağına dair iş bölümü hazırlanmıştır. Bir diğer çok önemli gördüğümüz değişiklikse, infaz hakimliği yasasında yapılan değişiklik. Mart ayında kabul edilen yeni infaz yasasında, infaz hakimliklerinin yetkileri, görevleri ve fonksiyonları daha da geliştirildi, müstakil hale getirildi. Adliyemizde 2 infaz hakimi görev yapmaktayken HSK'nin yaz kararnamesi ve akabinde çıkardığı yetki kararnamesiyle yeni adli yılda adliyede 4 infaz hakimi görev yapacak. Mahkemeler tarafından verilen tüm kararların infaz aşamasında bireyselleştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde istenen amaca uygun hale getirilmesi, infaz hakimlerinin uzmanlaşmasıyla beraber daha önemli olacaktır. Bu sayede hükümlü ve tutukluların itirazları, şikayetleri ve infaza ilişkin tüm işlemleri, infaz hakimliklerinin verecekleri kararlarla beraber daha istenilen düzeyde etkin ve amaca uygun hale getirilecektir."

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yeni adli yıla hazır

İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:56 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yeni adli yıla hazır - Son Dakika

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