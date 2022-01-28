Kartal'daki kadın cinayetinin perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika

Kartal'daki kadın cinayetinin perde arkası ortaya çıktı

Cinayet kararı alan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı Galip Gülistan'ın yanı sıra genç kadının kocası ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, aldatma iddiası üzerine aile meclisi kararıyla cinayet kararı aldıkları kaydedildi.

Olay 22 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında Kartal'a bağlı Gümüşpınar Mahallesi Kocayemiş Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre kayınpeder Galip G. gelini Safura G.'yi başına 2 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Galip G. polisi arayarak teslim oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri dairede yaptıkları incelemelerde 1 adet silah ve boş mermi kovanları bulurken sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı Galip G. verdiği ilk ifadede olayın aile içi bir tartışmadan kaynaklı gerçekleştiğini öne sürerken, polis talihsiz kadının kocasını Abdurrahman G.'yi de gözaltına aldı.

Çelişkili ifadeler cinayetin detaylarını ortaya çıkardı

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca Abdurrahman G.'nin ifadesinin ardından birbiriyle çelişen ifadeleri ele alan polis ailenin diğer üyelerini de soruşturmaya dahil ederek ifadelerini aldı. 2 çocuk annesi genç kadının kocasını aldattığından şüphelenen ailenin Safura G.'yi daha önce de babasının evine gönderdiği ve sonrasında tekrar aldığı bilgisi edinildi. Alınan ifadelerden yola çıkarak olayın aslında aile içi bir tartışma olmadığı, aldatma şüphesi ile işlendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Safura G. ve Abdurrahman G.'nin 18 yaşından küçük çocuğunun ifadesi alındı. Çocuk ifadesinde, "annesinin babasını aldattığından şüphelenen aile üyelerinin toplanıp karar alarak Safura G.'yi planlı bir şekilde öldürdüğünü" öne sürdü.

'Ben yapma dedim'

Gelini Safura G.'yi başına 2 el ateş ederek öldüren Galip G. olayın aydınlatılmasının ardından verdiği ifadede 'Ben onun aldattığını zaten biliyordum, o yüzden öldürdüm' gibi söylemlerde bulunurken soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan, Safura G.'nin kız kardeşinin ise şüphenin doğruluğunu onaylar nitelikte 'Ben ona yapma, etme dedim' dediği bilgisi edinildi.

1 hafta önceden planladılar

Genç kadın Safura G.'nin çocuklarının da ifadelerine göre aile bireyleri konuyla ilgili bir meclis oluşturarak 1 hafta öncesinden Safura G.'yi öldürmeyi kararlaştırdı. Olayın gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı kayınpeder Galip G. ile birlikte koca Abdurrahman G. ve kardeşleri Mehmet Sıddık G.(32), Ferhat G. (26), Necdet G.(38), kayınvalide Medine G.ve Abdurrahman G.'nin oğlu Mehmet Zekeriya G.olmak üzere 7 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.