Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Kayıpları Projelerimizle Telafi Edeceğiz"

Kartal'daki Kayıpları Projelerimizle Telafi Edeceğiz"

1 saat önce

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, İSKİ Kartal Hizmet Binasını ziyaret etti.

Kartal'daki Kayıpları Projelerimizle Telafi Edeceğiz
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, İSKİ Kartal Hizmet Binasını ziyaret etti. Taşyürek, Kartal'ın yeteri kadar vakit kaybettiğini belirterek, "Projelerimizle kayıpları telafi edeceğiz" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, ziyaretleri sırasında 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

"KARTAL AK PARTİ İLE 31 MART SONRASINA HAZIR"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, İHH Kartal temsilcisi Dt. İlhan Ocak ve temsilcilik yetkilileri, Anatoliay Eagles MC (Anadolu Kartalları Motor Kulübü) İstanbul Temsilcilerine de ziyarette bulundu. Taşyürek, "Kartal AK Parti ile 31 Mart sonrasına hazır" dedi.

Son 10 yılın Kartal için kayıplarla geçtiğini ifade eden Taşyürek, 31 Mart yerel seçimler sonrasında gerçekleştirmeyi ümit ettiği projelerini anlattı.

Anatoliay Eagles'ı da ziyareti sırasında temsilcilik yetkililerinin dertlerini ve sıkıntılarını dinleyerek not alan Taşyürek, yerel seçimler sonrasında mazbatayı aldığı takdirde bu sıkıntıların çözüme kavuşturmayı hedeflediğini belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:56 Kaynak: DHA

Ebubekir Taşyürek, belediye başkan adayı, AK Parti, Kartal, Politika
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