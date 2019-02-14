Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Nuri Bey Apartmanı Yıkılmak Üzere Tahliye Ediliyor

Kartal'daki Nuri Bey Apartmanı Yıkılmak Üzere Tahliye Ediliyor

2 saat önce

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve çökme riski olan Nuri Bey apartmanının tahliye işlemlerine başlandı.

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve çökme riski olan Nuri Bey apartmanının tahliye işlemlerine başlandı. Binadaki eşyaların vinç yardımıyla alındığı tahliyenin ardından bina yıkılacak. Kartal'da 6 şubat tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından, bölgede çökme riski olan diğer binalar tespit edilmiş ve yıkımlarına başlanmıştı. Çöken Yeşilyurt apartmanının hemen yanında bulunan ve çökme riski olduğu için yıkılan Yunus apartmanının ardından çevredeki diğer çökme riski olan Nuri Bey apartmanının da tahliye işlemlerine başlandı. Binadaki eşyalar vinç yardımı ile evlerin balkon ve pencerelerinden alındı. Bina, tahliye işlemlerinin sonlanmasının ardından ekipler tarafından yıkılacak.

(Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:26 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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