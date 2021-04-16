KARTAL'DAKİ ÖZEL BİR OKULDA GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA BERAAT KARARI ÇIKTI MAHKEME BAŞKANI MUHALEFET ŞERHİ KOYDU - Son Dakika

KARTAL'DAKİ ÖZEL BİR OKULDA GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA BERAAT KARARI ÇIKTI MAHKEME BAŞKANI MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

16.04.2021 17:30

Kartal'da bulunan özel bir okulda 5 yaşındaki öğrenci S.A.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan yüzme öğretmeni S.A. beraat etti.

Kartal'da bulunan özel bir okulda 5 yaşındaki öğrenci S.A.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan yüzme öğretmeni S.A. beraat etti. Mahkeme başkanı beraat kararına Mağdurun anlatımlarının kendi yaşına uyumlu olmayacak düzeyde detaylar içeriyor diyerek muhalefet şerhi koydu.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki tarafın avukatları da hazır bulundu.

Sanık avukatları müvekkilinin beraat etmesini isterken, müşteki avukatları en üst halden sanığın cezalandırılmasını istedi.

MAĞDURA YÖNELİK HİÇBİR EYLEMDE BULUNMADIM

Son sözü sorulan sanık üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek Mağdura yönelik hiçbir eylemde bulunmadım. Beraat kararı verilmesini talep ederim dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık S.A.'nın üzerine atılı Çocuğun cinsel istismarı ve Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğine kanaat getirerek sanığın tüm suçlardan beraat etmesine karar verdi.

KARARA ŞERH KOYULDU

Mahkeme Başkanı Canan Demircanlı ise beraat kararına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde mağdurun birden fazla pedagoga aynı şekilde beyanda bulunduğu, mağdurun anlatımlarının kendi yaşına uyumlu olmayacak düzeyde detaylar içerdiği belirtildi.

Mağdur çocuğun psikolojik değişmeler yaşadığı ifade edilen muhalefet şerhinde 'Sanık S.A.'nın '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması ve sanığın üzerine atılı cinsel istismar suçunun katalog suçlardan olması, suçun vasıf ve mahiyeti ve sanığın her iki suçtan alması gereken ceza gözetildiğinde hükmen tutuklanması gerektiği kanaati ile sayın çoğunluğun görüşüne katılmamaktayım denildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir özel okulda yüzme öğretmeni olan S.A.'nın öğrencisi olan S.A.A.'ya 2017 yılı ekim ayında öğretmen-öğrenci ilişkisini aşacak nitelikte yakınlaştığı öne sürülüyor. İddianamede sanığın mağduru çocuklardan ayırarak uyku odasına götürdüğü, mağduru uyku odasında alıkoyduğu ve mağdura yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.

İddianamede sanık S.A.'nın 12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı ve 12 yaşından küçük çocuğu hürriyetinden yoksun kılınması suçlarından 9 yıl 6 aydan, 17 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından Kadın ve Demokrasi Dernekleri(KADEM) adına basın açıklaması yapan Avukat Canan Sarı, karara itiraz edeceklerini belirterek Dava konusu olayın gerçekleştiği ve sanığın çalıştığı okul yönetiminin yargılama sürecinin en başından beri yargılamaya yönelik engellemeleri, delil karartma çabaları, küçük bir çocuğa yönelik istismarın konu olmasına rağmen olağandışı bir şekilde 4 yıl kadar süren yargılama sonucunda sanığın beraatine karar verilmesi adalete olan inancımızı sarsmıştır dedi.

KARTAL'DAKİ ÖZEL BİR OKULDA GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA BERAAT KARARI ÇIKTI MAHKEME BAŞKANI MUHALEFET ŞERHİ KOYDU
KARTAL'DAKİ ÖZEL BİR OKULDA GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA BERAAT KARARI ÇIKTI MAHKEME BAŞKANI MUHALEFET ŞERHİ KOYDU
KARTAL'DAKİ ÖZEL BİR OKULDA GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA BERAAT KARARI ÇIKTI MAHKEME BAŞKANI MUHALEFET ŞERHİ KOYDU
KARTAL'DAKİ ÖZEL BİR OKULDA GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA BERAAT KARARI ÇIKTI MAHKEME BAŞKANI MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Muhalefet, Mahkeme, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DAKİ ÖZEL BİR OKULDA GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA BERAAT KARARI ÇIKTI MAHKEME BAŞKANI MUHALEFET ŞERHİ KOYDU - Son Dakika


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