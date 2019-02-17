Kartal'daki Riskli Binalardan Taşınmalar Sürüyor
31 dakika önce
Kartal'da yıkımı planlanan riskli binalarda yaşayan vatandaşların eşyalarını taşınmaları yoğunluk kazandı.
Kartal
'da yıkımı planlanan riskli binalarda yaşayan vatandaşların eşyalarını taşınmaları yoğunluk kazandı.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt
Apartmanı'nın çevresinde bulunan ve yıkımı planlanan 8 binada yaşayan vatandaşlar, eşyalarını taşımaya devam ediyor.
Tatil günü olması sebebiyle aynı anda birçok daireden eşyalar asansörler aracılığıyla nakliye araçlarına yükleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu süreçte kiralık ev tutabilmeleri için vatandaşlara bin 500 liraya kadar kira desteği sağlarken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
, İstanbul
Valiliği aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: AA
Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar
Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor
Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok
Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti