Kartal'daki semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kartal'daki pazar yerlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda denetimler gerçekleştirildi.
Kartal'da polis ve zabıta ekipleri, semt pazarlarında ortak uygulama yaparak, esnafı ve vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
Zabıta ekipleri, Atalar Mahallesi'nde kurulan halk pazarının girişini bariyerlerle kapatıp el dezenfektanı standı kurdu. Vatandaş ve esnafın ateş ölçümlerini yapan ekipler, pazara giren herkese ellerini dezenfekte etmeleri için de uyarılarda bulundu.