Kartal'daki silahlı saldırı

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki çocuk mahkemesinde görülen bir davanın ardından yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan yaşı küçük A.U. ile Bektaş Aslan ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Bektaş Aslan'ın "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", diğer şüpheli A.U'nun da "kasten öldürmeye teşebbüse iştirak" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Şüpheli Bektaş Aslan, hakimlikteki sorgusunda, "Silahımda 7 tane mermi vardı. 2 el ateş ettim. Yere doğru ateş ettim. Çocuk mahkemesinde duruşmamız vardı. Adliye dışında beklemeye başladım. Motosikleti A.U. kullanıyordu. Tabancayı bundan 1.5 ay önce Pendik'te bir arkadaştan aldım. Otoparkta bir arabanın altına bıraktım. Böyle bir şey yapacağımı bilmiyordum. Beni galiba polis memuru vurdu. Ben kaçarken arkamdan vurdular." şeklinde ifade verdi.

Olayın geçmişi

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 3. Çocuk Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın ardından iki taraf arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından 45 YB 8362 plakalı motosiklete binen A.U. ile Bektaş Aslan, adliyenin arka tarafında bulunan Mustafa Kemal Caddesi'ne doğru hareket etmiş ve tartıştıkları kişilere ateş açmıştı. Saldırı sonucunda Cengiz Yılmaz dizinin altından yaralanmıştı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de motosikletle kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için önce uyarmış, şüphelilerin kaçmaya devam etmesi üzerine Bektaş Aslan'ı ayağından vurarak durdurmuştu.

Şüpheliler A.U. ile Bektaş Aslan olayın ardından gözaltına alınmıştı.