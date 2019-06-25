Kartal'da linçten kurtarılan yabancı uyruklu tacizci adliyeye sevk edildi
2 saat önce
Kartal'da yolda giden bir kadını taciz eden yabancı uyruklu bir kişi, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:32 Kaynak: İHA
Kartal'da yolda giden bir kadını taciz eden yabancı uyruklu bir kişi, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre, Kartal'da sokakta yürüyen bir kadın, hurda kağıt toplayıcısı olduğu ileri sürülen Pakistan uyruklu bir kişi tarafından taciz edilmiş, kadının tepkisi üzerine kaçmaya başlayan şüpheliyi mahalle sakinleri yakalayarak polise teslim etmişti.
Şüpheliyi mahallelinin linç etmesinden kurtaran polis, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıyı bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk etti.
Polis eşliğinde adliyeye giren şüpheli, hakim karşısına çıkarılacak. - İSTANBUL
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