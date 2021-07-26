Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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