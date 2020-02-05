KARTAL'DAKİ TUZ DAĞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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KARTAL'DAKİ TUZ DAĞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

11 dakika önce

Haber-Kamera: ÇAĞRI ÇALIŞKAN / İstanbul'da önümüzdeki 3 gün için kar yağışı uyarısı verildi.

KARTAL'DAKİ TUZ DAĞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Haber-Kamera: ÇAĞRI ÇALIŞKAN/

İstanbul'da önümüzdeki 3 gün için kar yağışı uyarısı verildi. Olası yağış öncesi İstanbul genelinde tedbirler alınırken, yollarda kullanılacak tuzlar da hazırlandı. Kartal'daki tuz dağı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından İstanbul genelinde ekipler tarafından tedbirler alındı. O noktalardan birisi de Kartal oldu. Kartal'da karla mücadele için 58 araç hazır bekletilirken, yollarda kullanılmak üzere hazırlanan 28 bin ton tuz havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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Tuz dağının ve araçların havadan çekilen görüntüleri


İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
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