Son Dakika Haberleri: Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi

Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi

1 saat önce

Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi, System.String[]
Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Görüntü Dökümü Açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:41 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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