Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi
1 saat önce
Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.
Kartal
'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Görüntü Dökümü Açıklaması
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:41 Kaynak: DHA
İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki