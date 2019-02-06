Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi (2)
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Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.
Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA Kartal
'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı yakınları da hastane önüne geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:43 Kaynak: DHA
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