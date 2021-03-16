Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2 - Son Dakika

Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2

16.03.2021 23:33
Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i uzatmalarda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon rakibini 3 maçta da aynı skorla yendi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i uzatmalarda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon rakibini 3 maçta da aynı skorla yendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, karşılaşmada 2-0 öne geçmesine karşın ikinci yarıda yediği gollerle 90 dakikayı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Uzatma dakikalarında Larin'in ayağından bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finale yükselirken, rakibini de bu sezon 3. kez aynı skorla devirdi. Ligin ilk yarısında iç sahada oynanan karşılaşmadan Atiba, Larin ve Aboubakar'ın golleriyle 3-2'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta sonunda ligde rakibiyle karşılaşmış ve Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle yine 3-2 kazanmıştı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da rakibini Aboubakar, Vida ve Larin'in golleriyle 3-2 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2
Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2
Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2
Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2

Türkiye Kupası, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal'dan Başakşehir'e yine aynı tarife: 3-2 - Son Dakika Spor


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