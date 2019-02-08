Son Dakika Haberleri: Kartal'dan Bir Acı Haber Daha

Kartal'dan Bir Acı Haber Daha

1 saat önce

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12'ye yükseldi.

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İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12'ye yükseldi. İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Böylelikle enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Öte yandan yaralı halde enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısının 13 olduğu belirtilmişti.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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