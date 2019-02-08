Kartal'dan Bir Acı Haber Daha
1 saat önce
İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12'ye yükseldi.
İstanbul Kartal
'da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12'ye yükseldi. İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Böylelikle enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Öte yandan yaralı halde enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısının 13 olduğu belirtilmişti.
(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş
Son Dakika! Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
Ünlü Jokeye "Nitelikli Cinsel Saldırı"Dan 20 Yıl Hapis Cezası
İDO, 500 Milyon Dolarlık Borçlarını Yapılandırmak İstiyor