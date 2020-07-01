Kartal'dan Çınarcık'a 10 saat kulaç attılar - Son Dakika

Kartal'dan Çınarcık'a 10 saat kulaç attılar

2020'nin eylül ayında yüzmeyi deneyeceği Mersin-Kıbrıs etabı öncesinde bir deneme yapmak adına İstanbul'un Kartal İlçesi Dragos mevkinde suya giren milli yüzücü Emre Seven, partneri Mustafa Aydoğdu ile birlikte 10 saat boyunca kulaç atarak Yalova'nın Çınarcık İlçesi Koru beldesine kadar yüzdü.

2020'nin eylül ayında yüzmeyi deneyeceği Mersin- Kıbrıs etabı öncesinde bir deneme yapmak adına İstanbul'un Kartal İlçesi Dragos mevkinde suya giren milli yüzücü Emre Seven, partneri Mustafa Aydoğdu ile birlikte 10 saat boyunca kulaç atarak Yalova'nın Çınarcık İlçesi Koru beldesine kadar yüzdü.

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Daha önceden Manş Denizi ve Cebeli Tarık boğazı gibi zorlu parkurları geçerek ülkemizin adını uluslararası platformlarda duyuran milli yüzücü Emre Seven, eylül ayında gerçekleştireceği Mersin-Kıbrıs açık deniz geçişi öncesinde uzun mesafeli bir deneme gerçekleştirdi. Antrenörleri İrfan Hattatoğlu ve Namık Ekin gözetiminde partneri Mustafa Aydoğdu ile birlikte İstanbul Kartal ilçesi Dragos sahilinden denize giren Emre Seven 26 kilometrelik mesafeyi 10 saat gibi bir sürede kulaçlayarak Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde sonlandırdı.


Mersin-Kıbrıs etabı öncesinde güzel bir deneme yapma imkanı bulduklarını dile getiren Emre Seven'in antrenörü İrfan Hattatoğlu, "Kartal, Dragos, Çınarcık arasındaki mesafeyi bitirdik. Sabah 06.30 gibi başladık. Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu için güzel bir antrenman oldu. Bu aslında bir meydan okuma Biz eylül ayında Mersin Yenişehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kıbrıs geçişini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu onun ön antrenmanı gibiydi. Bu mesafeyi tamamladık. Asıl hedefimiz Kıbrıs maratonu. Emre Seven daha önce Cebeli Tarık boğazını ve Manş Denizi'ni geçen bir arkadaşımız. Bu parkur da çok güzeldi. Aslında açık deniz için ülkemizde güzel parkurlar var" dedi.


Antrenörlerden Namık Ekin ise, " Türkiye'de böyle arkadaşlarımız çok. Ama bunları bulup, değerlendirip, ülkemizin reklamını yapmak çok önemli. Emre Seven de ülkemizin bir değeri. Ülkemiz için yaptıkları çok değerli" diye konuştu.


26 kilometre boyunca Emre Seven eşlik eden Mustafa Aydoğdu ise yüzmeyi askerlere armağan etti. Mustafa Aydoğdu, "Biz güzel bir yüzme gerçekleştirdik. Bugünün ülkemiz açısından da özel bir önemi var. Kabotaj Bayramı. Ben bugünkü yüzmeyi de askerlerimize armağan ediyorum" diye konuştu.


Kıbrıs etabını başarıyla tamamlayacağına inandığını belirten milli yüzücü Emre Seven ise, "Kulacım kadar uzağımdasın sloganı ile yola çıktık. KKTC'deki kardeşlerimizle değişik bir köprü kurduk. Bu sese ilk etapta Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyurt kulak verdi ve bize destek oldu. Onun desteği ile Eylül ayı sonlarında Mersin Kıbrıs arasını inşallah yüzerek geçeceğiz. Bugün bunun bir simülasyonunu yaptık. Eksik ve hatalarımızı gördük. Bunları tamamlayacağız ve Kıbrıs geçişini gerçekleştireceğiz" dedi.


Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu sahile çıkışları esnasında vatandaşlar tarafından da alkışlarla karşılandı. Büyük ilgi gören yüzücüler vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. - YALOVA

Mustafa Aydoğdu, Çınarcık, Kıbrıs, Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal'dan Çınarcık'a 10 saat kulaç attılar - Son Dakika Spor
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